Violenta aggressione al Mc Donald's, ferito un giovane

Colpito durante una lite sfociata in aggressione, un giovane dipendente del Mc Donald's di Spinea è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di venerdì. Il fatto è avvenuto mentre molti giovani affollavano il locale per ordinare sui totem e poi consumare nei tavoli all'esterno o in compagnia nelle vicinanze. Sembra che al termine di un banale litigio sia scoppiata la violenza e sia spuntato probabilmente un oggetto tagliente usato come arma.

Subito è scattato l'allarme dal locale con la richiesta d'intervento di soccorsi e forze dell'ordine. Sul posto oltre al Suem sono arrivati i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione dell'accaduto, attraverso immagini e testimonianze che potrebbero aver già portato a identificare i responsabili. Il giovane ferito è stato trasferito all'ospedale per le cure e i militari hanno continuato le indagini mentre poi la direzione ha deciso di chiudere il locale. Un fatto insolito per un Mc Donald's di un piccolo centro come quello di Spinea, in via Palladio, che da quando ha inaugurato nel 2020 ospita decine di bambini e ragazzi da tutto il Miranese e che nel fine settimana diventa meta di ritrovo per disparati gruppi di studenti da tutto l'hinterland.