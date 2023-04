Aggressione di gruppo, in tre picchiano uno studente: uno identificato

Uno studente americano di vent'anni è stato aggredito nella notte tra venerdì e sabato. È stato colpito con un bastone alla testa e al volto. Ha riportato un trauma cranico e la frattura di uno zigmo e della spalla. Non è in pericolo ma il pestaggio è stato violento e all'ospedale lo hanno tenuto in osservazione. A riempirlo di botte un gruppo di persone di origine albanese, almeno tre, che avrebbero adoperato il palo dov'è agganciato il cartello con le tariffe dei gondolieri al ponte dell'Ogio, in salizada del Fondaco dei Tedeschi, per colpirlo. Lui gridava, chiedeva aiuto. Per sua fortuna sono usciti dal Bacaro Jazz lì accanto i baristi che dovevano riordinare e togliere i mozziconi di sigaretta. Si sono accorti dell'aggressione e avrebbero visto anche i picchiatori fuggire via, poi hanno aiutato il ventenne pestato portandogli dell'acqua e chiamando il 118. Un'aggressione violenta.

Allo studente è stato rubato anche il portafoglio e il cellulare e quando la polizia di Stato è intervenuta, l'aggressione semprava più una rapina che un pestaggio. Ma le testimonianze e le immagini che la polizia lagunare ha preso in consegna per le indagini hanno fatto luce sulla serata. Tutto era filato liscio finché due gruppi, uno di studenti americani e l'altro di albanesi, distanti l'uno dall'altro, avevano bevuto qualche bicchiere con le rispettive compagnie al Bacaro Jazz. Poi a un certo punto una ragazza, che conosceva gli americani, si è avvicinata agli albanesi iniziando a bere e a scherzare finché la situazione è precipitata e qualcuno ha cominciato importunarla.

Lei si è allontanata andando al tavolo degli americani per cercare la protezione di uno di loro, e in quel momento anche un albanese si è alzato andando verso gli studenti. Il ventenne americano a cui la ragazza si era rivolta gli è andato quindi incontro per dargli uno spintone e allontanarlo. A quel punto lo "sgarro" forse era compiuto. Lì per lì sembrava essere tornata la pace, ma una volta fuori, quasi in chiusura del Bacaro, i tre albanesi devono aver avvicinato lo statunitense e vicino al ponte lo hanno colpito a mazzate. Una vicenda che attende di essere chiarita dalle indagini della Questura di Venezia. Intanto uno dei picchiatori dovrebbe essere già stato identificato.