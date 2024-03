Inseguono e aggrediscono un 36enne, due ragazzi fermati e denunciati

Una lite a Treviso iniziata tra via Fiumicelli e via Zorzetto, tra il supermercato Pam e piazza Borsa, proseguita e degenerata con un inseguimento e quindi un vero e proprio pestaggio lungo corso del Popolo, fino a Ponte San Martino e l'area lungo Sile Mattei, sotto lo sguardo sbigottito dei passanti.

Il "ring" - come riporta TrevisoToday - è sempre lo stesso, il quadrante più caldo della città. Da una parte un 36enne di origini romane, senza fissa dimora e ben conosciuto dalle forze dell'ordine, dall'altra due ragazzi di 19 e 16 anni, il primo residente nel veneziano, il secondo trevigiano. I due giovani avrebbero aggredito fisicamente l'uomo, a calci e pugni, costringendo il Suem 118 ad intervenire con un'ambulanza.

Non è chiaro cosa abbia scatenato l'episodio di violenza nei confronti dell'uomo, che spesso gravita nell'area, talvolta ubriaco. I carabinieri di Treviso, intervenuti sul posto, hanno identificato e accompagnato in caserma i due ragazzi, affidandoli poi ai rispettivi genitori. Per entrambi scatterà una denuncia per lesioni, qualora la vittima decidesse di presentare querela. Non ancora nota la prognosi del 36enne.