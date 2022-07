Allarme bomba in stazione, rintracciato l'autore della telefonata

È stato rintracciato quasi subito l'autore della telefonata che nel pomeriggio di ieri, 28 luglio, ha fatto scattare un allarme bomba alla stazione di Venezia. È accusato del reato di procurato allarme e per questo, stamattina, il personale della Digos lo ha denunciato alla procura della Repubblica. Si tratta di un uomo di poco meno di 40 anni, pregiudicato per reati di furto e simili.

In base alla ricostruzione degli investigatori, avrebbe chiamato da un telefono pubblico il numero di emergenza 112 per avvisare della presenza di un ordigno all’interno della stazione Santa Lucia. Ordigno che, in realtà, non esisteva.

Gli agenti hanno individuato la cabina telefonica dalla quale era partita la chiamata, poi analizzato le immagini delle telecamere dalle quali era ben visibile l'uomo che aveva parlato alla cornetta. È bastata una rapida ricerca in zona per rintracciarlo. È stato accompagnato negli uffici della Digos per gli accertamenti e la denuncia a piede libero.