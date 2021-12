Rischiano di affondare al largo, interviene la Capitaneria

L'allarme è partito da una distanza di circa 7 miglia al largo dalla costa veneziana: è successo oggi, domenica 5 dicembre, verso le 13: la Capitaneria di Venezia ha ricevuto una chiamata di soccorso Mayday da un semicabinato che stava affondando con due persone a bordo.

Sul posto è arrivata la nave CP 826 della guardia costiera dal porto di Chioggia, poiché al momento della segnalazione si trovava già fuori dalla zona interessata da un imminente evento Mose in atto. In brevissimo tempo le persone in difficoltà sono state messe in salvo e trasferite al porto di Chioggia dove non è stato necessario per loro alcun intervento di soccorso sanitario. Lo scafo del cabinato, per evitare un affondamento completo, l'inquinamento delle acque e il danneggiamento delle apparecchiature sul fondale della piattaforma, su richiesta del Comando è stato recuperato grazie all'intervento del mezzo dei vigili del fuoco e trasferito in un cantiere al porto di Venezia.