Alta tensione abitativa, una legge della Regione per regolare le locazioni turistiche brevi

Anche la consigliera regionale Elena Ostanel (Il Veneto che Vogliamo) con il regista Andrea Segre, l'architetto Giovanni Leone e molti cittadini e gruppi sabato al convegno "Invertire la tendenza", campagna per la regolamentazione degli affitti brevi a palazzo Franchetti. Interventi anche da Amsterdam, Barcellona, Berlino, Parigi. «Insieme decideremo i prossimi passi, per fare in modo che un coro di voci si diffonda in Comuni, Regioni, Parlamento e fino in Europa fino per costruire con le regole un argine agli effetti devastanti che un turismo incontrollato provoca sl tessuto sociale delle città».

Verso l'approvazione della legge

«Importante vedere più di 160 persone a Venezia per discutere della proposta di legge statale che Alta Tensione Abitativa ha elaborato e che ho presentato già a ottobre in Consiglio Regionale del Veneto, segno che è ora di agire su un tema in cui l'Italia è tra i pochi paesi europei a non aver fatto nulla in materia - esordisce Ostanel -. L'iter del progetto di legge in Consiglio continua e mercoledì sarà illustrato in commissione cultura e turismo, un passaggio fondamentale per capire se il Consiglio Regionale vuole andare avanti come ha promesso a dicembre con un voto unanime per un ordine del giorno che avevo proposto in aula - continua la consigliera regionale -. Siamo riusciti in poco tempo a coinvolgere più di 13 città italiane, come Bologna, Roma, Trieste, Bergamo, Torino e tante altre. Segno che abbiamo la possibilità di continuare a lavorare per fare pressione in Parlamento affinché prenda in carico un tema che non può più attendere. Il parere del Comitato delle Regioni in Europa che ha chiesto all'unanimità i dati sugli affitti brevi è un passo importante anche per la nostra legge in Regione. Ora si vada avanti spediti verso l'approvazione della legge in Consiglio».

La lezione del Covid alle città

«Non è mai stata nostra intenzione - aveva argomentato Leone - demonizzare la ricettività legata al turismo. Diciamo che serve un governo perché sia compatibile con la vita e lo spazio delle persone che abitano e vivono le città. Finora questo è stato un segmento privo di regole e la sofferenza che ne consegue è il tema che accomuna diversi contesti». «È arrivato - si legge sulla pagina Facebook "Alta tensione abitativa" un messaggio di Marta Bonafoni, consigliera Regione Lazio. "Abbiamo bisogno di rigenerare le nostre città non tanto e non solo nella loro parte dura, fatta di pietra di vetri, ma nella loro struttura morbida, fatta di relazioni, incontro, ridistribuzione di opportunità. Sta qui la vera ricchezza di un tessuto urbano, nella sua capacità di essere collettore di comunità, e non solo rubinetto di risorse per pochi. Considero la battaglia per la regolamentazione degli affitti brevi uno dei cardini della sfida più grande per il diritto alla città, nonché una delle occasioni più consone per dimostrare che la lezione del Covid non sia passata invano, lasciando sul tappeto solo lutto e crisi anziché anche un'occasione di radicale cambiamento"».