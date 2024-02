Alto impatto in Corso del Popolo, controlli e fermi. Un negozio chiuso

Più di duecento persone identificate, 35 con precedenti, due i fermati per spaccio e uno straniero irregolare espulso. Sono i numeri del servizio straordinario di controllo interforze di giovedì 29 febbraio, che la quesura di Venezia ha coordinato su Mestre, via Piave, alla stazione, a Marghera e in Corso del Popolo dopo i fatti violenti di lunedì, che hanno creato allarme per l'aggressione con un coltello di un barista bengalese, nel suo bar accanto al liceo Franchetti. L'uomo, ferito alla fronte, è rimasto in balia di un cliente con l'accento dell'est Europa che al momento di pagare si è rifiutato e ha tirato fuori una lama scagliandosi contro il titolare e suo cugino.

Per tutto il pomeriggio la polizia ha monitorato le aree critiche della terraferma in un'operazione "Alto impatto" durante la quale la polizia locale ha anche fermato due stranieri scoperti a spacciare nei pressi di via Piave. Una risposta alla preoccupazione di residenti e commercianti che denunciano un'insicurezza crescente di fronte alla violenza, allo spaccio e alla criminalità in zona. L'accoltellamento sotto i portici di Corso del Popolo lunedì preoccupa e l'appello per un presidio fisso di polizia non si è fatto attendere.

Per questo giovedì è arrivata una prima massiccia risposta dal prefetto Darco Pellos e dal questore Gaetano Bonaccorso. Nei cieli il sorvolo dell'elicottero del servizio aereo della polizia e in città controlli delle pattuglie dell'ufficio prevenzione e soccorso pubblico assieme alla camionetta del reparto prevenzione crimine fra Corso del Popolo e via Costa. I poliziotti in strada e nei sottoportici hanno chiesto documenti verificato macchine, fatto il giro delle attività per i controlli sia igienico-sanitari, assieme all'Usl, che agli esercenti e ai clienti dei locali. A quest'operazione, che si aggiunge a quelle "Alto impatto" che si svolgono tre volte alla settimana, hanno partecipato la polizia ferroviaria con l'unità cinofila, la finanza a supporto in Corso del Popolo dove ha la sede, i carabinieri e la polizia locale. Quasi all'inizio della bella stagione, con il clima mite e più luce durante il giorno, sono tornate ad aumentare denunce e segnalazioni di episodi di criminalità.

Ieri mattina tra via Gozzi e via Aleardi il comitato "Mestre occhi sulla città" ha riferito di una ragazza che è stata scippata della borsa da uno straniero in bicicletta. Durante la notte, oltre ai bivacchi a cielo aperto, ci sono stati danneggiamenti allo specchietto di un'auto e abbandoni di rifiuti in strada. A preoccupare però ora sono violenze e accoltellamenti. Si teme una "sicurezza fai da te" fra etnie che nel territorio cercano di conquistarsi uno spazio. Se accadesse, sarebbe il far west.