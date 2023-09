È morto Amorino Barbieri, imprenditore e fondatore del gruppo Bat

Se n'è andato nelle scorse ore Amorino Barbieri, esempio di grande imprenditoria, veneziana, italiana e internazionale. Barbieri, fondatore del Gruppo Bat di Noventa di Piave, autentico innovatore nel settore delle schermature solari e dei sistemi ombreggianti per l’outdoor. Spirito tenace e carismatico, un grande sogno nel cassetto e la capacità di guardare sempre a nuovi obiettivi con coraggio, trasformando la sua piccola realtà creata negli anni Settanta assieme alla moglie, Anna Tamai, in una realtà industriale strutturata, con filiali produttive e commerciali in diversi paesi del mondo, affiancato sempre dalla sua adorata famiglia.

«Uomo illuminato, innamorato del suo lavoro e capace di intuizioni geniali, con passione, umanità, visione e determinazione ha dimostrato come si possa creare un’azienda di successo, partendo da zero - lo descrive chi lo conosceva -. Non un semplice imprenditore, ma un vero leader, che ha sempre saputo valorizzare il capitale umano aziendale, con un occhio di riguardo per il benessere e la dignità dei suoi dipendenti, senza mai dimenticare gli investimenti rivolti ai più giovani». La sua famiglia e i suoi dipendenti lo ricordano come una persona «lungimirante, creativa e intraprendente con una forte personalità». Presenza costante tra gli uffici e in produzione, «era sempre attento e premuroso nei confronti delle dinamiche aziendali, facendo sentire i dipendenti come parte di un ambiente famigliare», aggiungono. Diventato Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, il 2 giugno 1991, Amorino Barbieri lascia oggi un grande vuoto, colmato dal ricordo dei suoi valori, della sua solida leadership, della sua passione, del suo carattere eccezionale e della dedizione verso l'azienda e i suoi dipendenti.