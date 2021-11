Mancato Papa nel 2013, Angelo Scola compie 80 anni

Compie domani 80 anni, e perde la sua qualifica di "elettore" in un futuro Conclave, il "rivale" di Mario Bergoglio in quello del 2013: il cardinale Angelo Scola, patriarca emerito di Venezia e arcivescovo emerito di Milano, nato a Malgrate (Lecco) il 7 novembre 1941.

Sul "passaggio" del suo 80simo compleanno, il porporato si è soffermato in un'intervista al settimanale diocesano di Venezia, 'Gente Veneta'. «La mia vita è già stata lunga e anche molto bella, cioè un misto di gioia e di dolore. Adesso si tratta di imparare che ancor più bello sarà, come per ogni cristiano, vedere il Volto di Dio. La nostra vita è una sola. Si tratta di riconoscere e accettare la continuità tra questa tappa terrena e quella che ci attende dopo la morte».

«La nostra forza educativa è molto diminuita, perché molto è diminuita la nostra santità, cioè la certezza di Cristo come centro degli affetti, del lavoro, del riposo, nella vita quotidiana. - ha detto Scola - Tuttavia, grazie a Dio ci sono ancora uomini e donne con una fede impressionante, ma forse sono sempre più una minoranza. Certo, la Chiesa ha attraversato altri periodi di prova, e il Signore le ha promesso l'assistenza continua e indefettibile dello Spirito. Proprio sullo Spirito noi dobbiamo poggiare la nostra fiducia e chiedere in modo incessante il nostro compimento in Cristo».