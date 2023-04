Più di 400 grammi di cocaina e 11 mila euro in casa: 3 in manette

Un'attività paziente, durata alcuni giorni, ha permesso ai carabinieri di Venezia di arrestare tre presunti pusher che gravitavano nel centro storico lagunare. All'interno della base operativa di spaccio, il trio nascondeva cocaina, hashish e migliaia di euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell'illecita attività di spaccio.

I frequenti e sospetti movimenti nell’area adiacente Strada Nova del gruppo di giovani, tutti di origine magrebina, ha attirato l’attenzione dei militari, che hanno svolto servizi mirati di osservazione per acquisire un completo quadro della situazione. Infine, nella tarda serata di Pasqua, la decisione di procedere al controllo di uno dei sospettati, mentre usciva da un’abitazione dalla quale era stato notato un intenso via vai. Addosso al giovane, un cittadino tunisino non in regola con i documenti di soggiorno, i carabinieri hanno rinvenuto alcune dosi di stupefacente. Da qui è scattata la perquisizione domiciliare.

Cocaina e contanti in casa

Nell’appartamento, i militari hanno trovato i due connazionali, anche loro irregolari, oltre a 430 grammi di cocaina, 200 grammi di hashish già suddivisi in dosi, nonché banconote di vario taglio per un totale di 11.500 euro. Al termine dell'ispezione, i tre tunisini sono stati arrestati con l’accusa di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti" e portati presso il carcere di Santa Maria Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida. Il proprietario dell’abitazione è stato invece denunciato per "favoreggiamento personale".

Solo alcuni giorni prima dell’operazione, gli stessi carabinieri avevano trovato, sempre nel centro cittadino, nascosti tra le pietre, 30 grammi di cocaina già suddivisi in dosi e 180 euro in contanti, sequestrati a carico di ignoti e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.