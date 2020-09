Sorpreso con l'eroina pronta per essere spacciata: 26enne in manette

Quando ha visto la volante ha cercato di allontanarsi in selle ad una bicicletta rossa, risultata poi oggetto di furto. Gli agenti di polizia nei giorni scorsi hanno arrestato un ragazzo nigeriano di 26 anni per spaccio di stupefacenti.

Spacciatore in carcere

Dopo aver notato il tentativo goffo di eludere il controllo, i poliziotti di che si trovavano in prossimità di un tratto della pista ciclabile che congiunge Portogruaro e Concordia Sagittaria, hanno perquisito il ragazzo, che non ha opposto resistenza al controllo. Con sé aveva 22 grammi e mezzo di eroina e circa 800 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Per lui sono scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Udine, a disposizione dell'autorità giudiziaria.