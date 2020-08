Ai domiciliari, esce per spacciare: trovato con un sasso di cocaina e 2 chili di hashish in casa

Si trovava in giro in auto a San Donà di Piave con la compagna, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari in attesa di estradizione. Ma c'è di più, perché D.X., 25enne albanese domiciliato a Ceggia, e H.N., sua connazionale di 19 anni, sono stati trovati dai carabinieri in possesso di un sasso di cocaina del peso di 50 grammi. In casa, inoltre, la coppia nascondeva più di 2 chili di hashish. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio in concorso, mentre la compagna è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato. Sul 25enne pende anche l'accusa di evasione.

In auto con un sasso di cocaina

I carabinieri di San Donà erano impegnati in un servizio di controllo del territorio e repressione dello spaccio quando li hanno individuati a bordo di una Golf nei pressi di via Saragat. Il giovane, evaso dai domiciliari, è stato perquisito alla pari della sua ragazza. In particolar modo, all'interno della sua borsetta i militari hanno trovato il sasso di cocaina e pochi grammi di marijuana, oltre a 380 euro in contanti, poi sequestrati, considerati il provento dell'attività di spaccio.

Più di 2 chili di hashish nell'armadio

I controlli sono poi continuanti nell'abitazione di Ceggia domicilio della coppia. Dentro ad un armadio, nella fattispecie, i due nascondevano 4 panetti di hashish, per un totale di circa 2,2 chili, un bilancino di precisione e un telefono cellulare, con ogni probabilità utilizzato per gestire il proprio business di spaccio. Al termine delle formalità, lo spacciatore è stato portato al carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia, mentre la compagna è stata denunciata a piede libero.