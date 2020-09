Lorenzoni accusa un malore in diretta, accertamenti all'ospedale

Non erano ancora le 13 di domenica 6 settembre. Arturo Lorenzoni, ex vice sindaco di Padova, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto, era collegato via Facebook dalla sua abitazione, all'incontro con il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario e candidato sindaco Pier Paolo Baretta.

A un certo punto lo si è visto accasciarsi a terra nel suo studio. Lo riporta PadovaOggi. Stava rispondendo alle domande dopo circa 50 minuti di conferenza. I figli hanno chiamato il 118. Si sarebbe trattato di un calo di pressione, l'ambulanza lo ha comunque portato in pronto soccorso per accertamenti. Più tardi il ministro Boccia ha sentito Lorenzoni al telefono, «sta facendo gli accertamenti che si fanno in questi casi. Forza Arturo! Grazie per la generosità con la quale hai voluto anche stamattina testimoniare il tuo legame al Veneto e alla tua comunità politica. Il Pd è con te e accanto a te».