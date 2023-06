Atterraggio di emergenza a Venezia per un volo della British Airways

Un volo della British Airways in difficoltà ha fatto un atterraggio di emergenza all'aeroporto Marco Polo di Venezia domenica, per dei problemi al motore. È successo verso le 13, e circa un quanto d'ora dopo è atterrato a Tessera. Era partito da Dubrovnik, nella Croazia meridionale, ed era diretto a Londra. A bordo c'erano 208 passeggeri, informati e assistiti dalla compagnia.

Nonostante la grande preoccupazione da quanto si è appreso dopo l'atterraggio a Venezia i passeggeri sono stati indirizzati e accompagnati per il trasferimento su altri voli in modo da garantire loro il proseguimento del viaggio fino al raggiungimento della destinazione. Una brutta avventura che si è conclusa nel migliore dei modi per i viaggiatori, dirottati inaspettatamente su Venezia. Per quanto riguarda l'avaria all'aeromobile, sembra che il volo della compagnia aerea del Regno Unito abbia avuto un guasto, gestibile, al motore.