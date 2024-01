Per le vie di Jesolo con l'auto in assetto da rally: conducente positivo all'alcol test

Da giorni i residenti lamentavano la presenza di un'automobile che percorreva ad alta velocità le vie del Lido di Jesolo, emettendo «rumori assordanti». Martedì sera, gli agenti della polizia locale sono riusciti a intercetare la vettura, preparata con assetto da rally, mentre stava percorrendo via Corer.

Nella serata di martedì, gli agenti si sono portati nella zona ovest della Pineta, dopo le ennesime segnalazioni pervenute dai residenti di zona. Una volta sul posto, hanno subito sentito il forte rombo di un terminale di scarico, e seguendo la sorgente sonora hanno raggiunto in poco tempo la Peugeot 106 responsabile del trambusto. Gli operatori della Municipale hanno quindi fermato l'auto, che dai controlli amministrativi è risultata priva di copertura assicurativa. Come se non bastasse, il conducente, sottoposto a controllo del tasso alcolemico, è risultato positivo, con un valore più di due volte superiore al consentito.

Una volta terminati gli accertamenti, l'auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca, mentre l'uomo al volante è stato denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.