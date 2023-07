Arrestata banda specializzata nei furti in appartamento: almeno 8 messi a segno

I carabinieri di Caorle hanno arrestato per furto due donne, di cui una incinta, e un minorenne, ritenuti responsabili di diversi colpi in appartamento messi a segno nelle ultime settimane. Gli arrestati, stando a quanto accertato dalle indagini, raggiungevano il litorale partendo da Cavarzere a bordo di un’auto con targa francese. Qui si dedicavano ai furti: con delle sottili schede apriporta riuscivano a forzare la serratura delle abitazioni, dove si introducevano per rubare soldi, gioielli, vestiti, trucchi, profumi e anche generi alimentari.

Per riuscire a individuare i ladri, gli investigatori hanno analizzato le immagini di alcune telecamere e ascoltato le testimonianze dei cittadini: il gruppetto, infatti, era stato notato transitare nelle vie del paese. Martedì scorso i carabinieri hanno intercettato la loro macchina che si aggirava nuovamente a Caorle e li hanno bloccati prima che riuscissero ad allontanarsi. A bordo c'era la refurtiva proveniente da un colpo appena commesso, oltre ad altri beni probabilmente rubati in precedenza.

A quel punto i tre, originari dell'Est Europa, sono stati arrestati. Da quanto ricostruito, avrebbero eseguito almeno 8 furti di questo tipo, per un danno patrimoniale pari a circa 15mila euro. Le donne sono state trattenute nelle camere di sicurezza e il minore collocato in una comunità. Al termine dell'udienza di convalida, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una donna e, per l'altra, il divieto di dimora e transito nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia; il minorenne, invece, resterà nella comunità.