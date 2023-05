Barca a vela capovolta in laguna, in acqua comitiva di inglesi

Una barca a vela si è capovolta in laguna nel pomeriggio, in area Sant'Erasmo, e una comitiva di nove persone, tutte inglesi, è finita in acqua. Grande spavento e brutta avventura ma tutti gli stranieri sono stati messi in salvo, aiutati prima da un'altra imbarcazione di passaggio e poi soccorsi dai vigili del fuoco arrivati con le loro barche e l'attrezzatura per riportare in barca e poi a terra le persone finite in acqua.

Stava per alzarsi in volo anche un elicottero per il soccorso alle ultime due o tre persone, ma alla fine non è stato necessario e tutti sono stati messi al sicuro. Solo un anziano della comitiva ha chiesto l'intervento medico per aver iniziato ad avvertire un forte freddo. Del fatto è stata avvisata anche la Capitaneria di porto.