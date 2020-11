Barca in difficoltà a causa del vento: tre persone soccorse

Nella notte tra il 17 ed il 18 novembre un mezzo navale della guardia di finanza è interveuto in soccorso di una barca che si trovava in difficoltà nella zona di Porto Caleri, a sud di Chioggia. La richiesta di aiuto è stata inviata dalle tre persone che si trovavano a bordo perché, a causa del forte vento da nord, la barca si era arenata in un punto con fondale basso.

L'allarme è stato raccolto dalla sala operativa della capitaneria di porto di Chioggia, che ha chiesto l'intervento di una unità della guardia di finanza che si trovava nei paraggi: arrivati sul posto, i soccorritori hanno recuperato il natante in difficoltà e i tre membri dell'equipaggio, permettendo loro di raggiungere l'ormeggio senza ulteriori danni.