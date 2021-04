Vende online una bici rubata del valore di 1000 euro: denunciato

I carabinieri di Meolo hanno denunciato per ricettazione un cittadino romeno di 49 anni, incensurato e privo di occupazione, che aveva venduto online una bicicletta di pregio, del valore di 1000 euro, rubata lo scorso 1 aprile a Treviso.

Il furto era stato denunciato dal proprietario di una mountain bike Bonan, modello "Gravel", che qualche giorno dopo aveva riconosciuto il proprio mezzo pubblicizzato in un noto portale per la compravendita online. Dopo le indagini del caso, la procura di Venezia ha disposto la perquisizione domiciliare, ma nell'abitazione del venditore non c'era traccia della bici, già ceduta ad un ignaro 31enne residente a Noale.

A quel punto i militari dell'Arma si sono presentati al campanello dell'acquirente, inevitabilmente stupito nel vedersi sequestrare il suo ultimo affare. I carabinieri attendono ora le disposizioni dell'autorità giudiziaria sulle modalità della riconsegna della mountain bike al legittimo proprietario.