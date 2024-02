La polizia trova una borsa con tre chili di eroina

A mettere in allerta le forze dell'ordine, giovedì 8 febbraio, sarebbe stato un cacciatore. L'uomo, nel territorio di Dese, ha notato un comportamento inusuale da parte del proprio cane che, al rientro da una battuta di caccia, ha iniziato a fiutare con insistenza una borsa. A quel punto il padrone ha deciso di avvertire la polizia.

Sul posto sono arrivati gli agenti della squadra mobile, che hanno preso in consegna la borsa e trovato all'interno dei panetti di droga per un peso totale di oltre tre chili: le analisi hanno poi accertato che si trattava di eroina. È seguito il sequestro del materiale, per ora a carico di ignoti. Secondo la polizia, la vendita di un tale quantitativo sul mercato avrebbe fruttato circa 100mila euro. Agli investigatori spetteranno ora ulteriori approfondimenti per chiarire la provenienza della droga, ricostruire da chi sia stata nascosta o abbandonata, e chi fossero i destinatari.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Un'altra operazione è stata messa a segno il giorno seguente, quando la squadra mobile ha arrestato a Mestre un uomo ritenuto responsabile di spaccio. Nel corso di un’attività di prevenzione e controllo del territorio, i poliziotti lo hanno dapprima individuato e poi seguito, intercettandolo mentre vendeva una dose ad un potenziale acquirente. A quel punto sono intervenuti per bloccarlo. A seguito di perquisizione, gli hanno trovato addosso altre 24 dosi di eroina. Il pusher è stato processato per direttissima e sottoposto a misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Venezia.