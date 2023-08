La polizia ferma tre borseggiatrici in stazione a Venezia

Proseguono i servizi antiborseggio a Venezia. Giovedì pomeriggio, gli agenti di polizia hanno intercettato tre cittadine straniere nella stazione ferroviaria, tutte con diversi precedenti per furto e furto aggravato. Le donne non hanno saputo dare spiegazioni plausibili per la loro presenza presso lo scalo lagunare, non disponendo di un titolo di viaggio né tanto meno di residenza.

Per questo motivo, gli agenti le hanno portate in questura per effettuare gli accertamenti di rito. Al termine dei controlli, tutte le donne sono state denunciate poiché non stavano rispettando il foglio di via obbligatorio disposto in passato dal questore.

Nella giornata di giovedì, il questore, Gaetano Bonaccorso, ha anche disposto 4 fogli di via obbligatori, 3 divieti di accesso alle aree urbane e 2 ammonimenti per altrettante persone. In particolare, con i fogli di via si è voluto dare una risposta immediata agli episodi di microcriminalità che si sono verificati nei giorni scorsi nella città storica ma anche lungo il litorale, a Eraclea e Caorle.