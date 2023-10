Fermati sei borseggiatori nel weekend

Continuano i servizi di controllo finalizzati al contrasto del fenomeno dei borseggi nel centro storico di Venezia. E nell'ultimo fine settimana sono sei le persone fermate. In particolare domenica gli agenti del commissariato San Marco hanno notato, intorno a mezzogiorno nei pressi di campo San Bartolomeo, due cittadine straniere che, con fare sospetto, stavano osservando gli effetti personali e i bagagli delle numerose persone che erano presenti in zona in occasione dello svolgimento della 37esima edizione della Venice Marathon.

Le donne, alla vista degli operatori, hanno cercato di dileguarsi tra la folla, ma sono state fermate. A una di loro, straniera dell’est Europa domiciliata a Roma e gravata da numerosi precedenti, non essendo in grado di giustificare la sua presenza in città è stato notificato il foglio di via con il divieto di ritornare per 3 anni nel comune di Venezia. L’altra cittadina straniera, minorenne anche lei dell’est-Europa, è stata invece affidata a una comunità protetta della provincia di Pavia.

Nella giornata di sabato, invece, gli agenti delle volanti sono intervenuti per la segnalazione di un tentativo di rapina perpetrato ai danni di una coppia di turisti, che erano riusciti a intercettare il presunto responsabile nel suo tentativo di darsi alla fuga. I poliziotti hanno bloccato l'uomo e, oltre a denunciarlo gli hanno notificato il foglio di via. Nelle stesse ore gli uomini della polfer hanno fermato tre giovani donne originarie dell’est Europa che erano state notate aggirarsi con fare sospetto tra i passeggeri della stazione ferroviaria. Gli agenti sono intervenuti nel momento in cui una di loro si era accodata ad una turista con intenti sospetti. La donna, nota alle forze di polizia e con a carico numerosi precedenti, è stata denunciata per inosservanza di un precedente foglio di via, mentre le sue due altre compagne sono state proposte per l’irrogazione di ulteriori allontanamenti dalla città.