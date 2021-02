Buco nell'asfalto, strada chiusa a Torre di Mosto

La Città metropolitana ha comunicato giovedì mattina di aver chiuso al traffico la strada provinciale 57 nel comune di Torre di Mosto, in via Confin, nei pressi di piazza della Repubblica e dell'incrocio con via Xola: la causa è una voragine che si è creata sulla carreggiata, provocata da un guasto all'acquedotto. Nessuno, fortunatamente, si è fatto male.

Il fatto è stato segnalato agli enti competenti, che hanno recintato l'area attorno al buco per impedire a pedoni e veicoli di avvicinarsi. Sul posto sono arrivati i tecnici di Veritas e della Città metropolitana per fare le prime valutazioni dei danni e dei necessari interventi di sistemazione. Il traffico al momento è deviato su altre strade.