Lega il cane al carrello della spesa e lo abbandona in un condominio: denunciata

L’abbandono dei cani è un fenomeno che non si ferma e che non trova soluzioni. Una realtà largamente diffusa e in aumento soprattutto nel periodo estivo, nonostante sia un vero e proprio reato. E un abbandono di un cagnolino di piccola taglia, di tipo volpino, è quello a cui si sono trovate di fronte due cittadine di Faenza (Ravenna), che sabato hanno trovato dentro un carrello della spesa, nell’androne del loro condominio, una cagnolina di piccola taglia appartenente ad una donna di Venezia.

Cagnolina legata e abbandonata in un carrello

La cucciola, dopo essere stata posizionata all’interno del carrello, era stata anche legata con il guinzaglio, per impedirle di uscire dallo stesso, e abbandonata all'interno del palazzo. Dopo aver atteso che il proprietario eventualmente tornasse a riprendere l’animale e avergli dato da bere, le due donne hanno allertato il comando della polizia locale di Faenza, che ha preso in custodia l’animale affidandolo al canile comunale.

Dopo una breve indagine, i vigili hanno identificato la proprietaria dell’animale e l'hanno convocata martedì pomeriggio presso il proprio comando. La donna, che non è riuscita a dare una spiegazione del perché il suo animale fosse a Faenza, dentro un carrello della spesa e posizionato nell’androne di un palazzo, è stata denunciata. La donna, 67enne italiana e residente a Venezia, non risulta essersi mai attivata per ricercare il cagnolino in questi giorni. L’animale, posto sotto sequestro, è stato poi affidato in custodia giudiziale al canile comunale.