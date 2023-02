In 40 mila per i carri allegorici in centro a Mestre

Una novità assoluta, accolta con entusiasmo da 40 mila persone. Mestre ha accolto per la prima volta la sfilata dei carri allegorici del Carnevale di Venezia. Nel segno di “Take Your Time For The Original Signs”, il lungo corteo è partito nel pomeriggio di lunedì da via Piave, per attraversare poi via Circonvallazione, via Einaudi, via San Rocco e via San Pio X.

I presenti hanno assistito al passaggio di otto carri, accompagnati da oltre 400 figuranti, dalle Majorette Venete, le Blu Bell di Trebaseleghe e le Majorette Magic Stars di Jesolo. Insieme a loro, il gruppo Freestyle acrobatic, i giovani atleti della asd ginnastica artistica, il gruppo Quad e M.D.S.S., l’associazione prog cultura e la scuola infanzia San Pio X e Ca’ Sabbioni.

Brugnaro: «Vinceremo noi, partendo da questo spettacolo»

Ad accogliere l'esordio della sfilata a Mestre, c'era il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, accompagnato dal vicesindaco, Andrea Tomaello, con alcuni assessori. «Oggi siamo con i carri del Carnevale a Mestre e siamo partiti da via Piave, luogo di ”frontiera” - ha detto Brugnaro - Vinceremo noi, con il sorriso, partendo da questo spettacolo dei carri del Carnevale, e con la determinazione di chi sa che c’è ancora molto da fare ma che è consapevole che si può vincere, partendo proprio da iniziative come questa. Lo facciamo soprattutto per i bambini, per loro e per il loro futuro. Grazie, anche oggi, a tutti coloro che hanno lavorato per questa manifestazione: le forze dell'ordine, la nostra polizia locale, la protezione civile, Veritas, Vela e soprattutto i tanti, tantissimi volontari».

I carri protagonisti della sfilata

Protagonisti della sfilata i carri degli Amici di Quarto d’Altino, a tema “L’unione fa la forza”; quello del gruppo Bersaglieri Simpatizzanti di San Stino di Livenza che ha proposto “The animal circus”. In prima fila anche il carro degli Amici di via Colombo con “Lasciate ogni speranza voi ch’entrate”, presente anche l’associazione Luna d’Agosto con un carro dedicato ai più piccoli. Il gruppo Giovani di San Giorgio in Brenta ha presentato invece “Sorprese e fantasia…40 anni di allegria”, mentre gli Amici di Rio, con la Proloco di Scorzè, hanno sfilato con il carro “I Romani de Rio”. A chiudere la sfilata i gruppi Carnevale Sirena con “Al circo al circo” e Simpatia Musestre con il carro a tema “L’America di Trump”.