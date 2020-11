San Donà, la Casa delle Associazioni sarà punto d'appoggio per effettuare tamponi

Nel giro di qualche giorno il territorio dell'Ulss 4 potrà contare su un ulteriore punto dove effettuare i tamponi. È già operativo, infatti, l'accordo tra Comune di San Donà di Piave e azienda sanitaria per utilizzare la Case delle Associazioni.

Tamponi alla Casa delle Associazioni di San Donà

«La situazione sul territorio viene monitorata costantemente, - spiegano da Ulss 4 - ma si tratta di un quadro in costante evoluzione; a partire dai prossimi giorni avremo un ulteriore punto per effettuare i prelievi, e questo andrà a limitare sia i tempi di attesa sia i rischi di assembramento». Ha fatto eco il sindaco Andrea Cereser: «L'amministrazione e l'Ulss - ha commentato - collaborano costantemente nella battaglia al contagio: è necessario aggiustarsi giorno per giorno e cercare soluzioni sempre nuove, in uno scenario mutevole anche sul fronte della normativa».