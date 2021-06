Lite a Chioggia, uomo colpito da un pugno

A Sottomarina una lite nata per motivi futili fra tre persone, un chioggiotto cinquantenne e due uomini provenienti da fuori provincia, è degenerata in un'aggressione violenta. Ad avere la peggio è stato uno dei due turisti, colpito al volto da un pugno. L'episodio risale a martedì. La vittima è stata sottoposta agli accertamenti medici ma non ha avuto gravi conseguenze.

I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo sul luogo della lite, la zona di via Alga, e raccolto le testimonianze. Erano tutti, pare, sotto l'effetto di alcol. Forse il chioggiotto si è infastidito per gli schiamazzi, si è rivolto in modo aggressivo contro gli altri due e la cosa è degenerata. A seconda della prognosi si capirà se procedere d'ufficio contro l'aggressore o se spetterà alla vittima, eventualmente, presentare querela di parte.

I carabinieri di Chioggia sono intervenuti anche in un'altra occasione, ieri pomeriggio, per un diverbio seguito ad un controllo domiciliare di un medico dell'Inps ad un residente che era a casa per malattia. L'uomo era assente al momento della visita, è tornato in casa pochi minuti più tardi e si è alterato perché il medico a quel punto gli stava facendo un verbale. Tra i due non c'è stato contatto fisico, ma il chioggiotto si è innervosito, ha preso il tablet al medico e l'ha scagliato per terra. Dopodiché gli ha anche danneggiato la maniglia della macchina. Il medico è di colore, ma secondo i carabinieri non risultano insulti di tipo razziale.