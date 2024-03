In estate inaugura a Portogruaro la cittadella per la cura dei disturbi alimentari

Nasce a Portogruaro la cittadella dedicata alla cura e al trattamento dei disturbi del comportamento alimentare. L'Ulss 4, l'azienda sanitaria del Veneto orientale, sta procedendo con i lavori e prevede di inaugurarla entro l'estate.

Si tratta di una struttura di mille metri quadrati in via della Resistenza, annessa alla comunità “Casa delle farfalle”. All’interno troveranno spazio il centro diurno, la comunità alloggio, gli ambulatori che attualmente si trovano in via Sommariva. Per i casi più complessi in giovane età sono a disposizione anche dei posti letto dedicati, nella pediatria all’ospedale di Portogruaro.

La Ulss 4 ha comunicato l'aggiornamento in occasione della giornata nazionale del fiocchetto lilla, che si celebra il 15 marzo ed è dedicata, appunto, al tema dei disturbi dell’alimentazione. Il Servizio dell'azienda sanitaria che si occupa di questo tipo di patologie, coordinato dal dottor Pierandrea Salvo, costituisce un'eccellenza nel campo. Anche per questo la asl promuove iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione. Una di queste si è svolta nella giornata del 13 marzo, quando una delegazione del personale sanitario, assieme ad esponenti della Confcommercio locale, ha portato nei negozi di Portogruaro fiocchetti lilla e bambole, oggetti realizzati dalle ragazze delle comunità residenziali “Casa delle farfalle” e “Colibrì”.

I disturbi dell'alimentazione e i disturbi del comportamento alimentare sono una patologia sanitaria ed hanno un impatto sociale che continua ad ampliarsi, interessando ragazze in età sempre più precoce. Basti pensare che al servizio dell’Ulss 4 vengono accolte bambine con esordio in età da scuola primaria. La prevenzione, l'immediata presa in carico e la conoscenza di questa malattia possono aiutare concretamente chi ne soffre. Su questo fronte Ulss 4 ha attivato diversi livelli di cura che iniziano da quello ambulatoriale ed includono anche la riabilitazione nelle due comunità residenziali citate, entrambe con sede a Portogruaro.