Collisione fra un Alilaguna e un gondolino, contuso Ceciliati

La collisione è avvenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 20 agosto, mentre erano in corso le eliminatorie della Regata all'altezza degli Alberoni. È lì che un motoscafo Alilaguna in retromarcia è andato a toccarsi con un gondolino, quello su cui a bordo c'era Mauro Ceciliati. È rimasto contuso ma non desta preoccupazione il proviere, che ha fischiato e urlato insieme agli altri per cercare di fermare l'equipaggio del motoscafo, racconta chi era lì. Purtroppo non sono riusciti a farsi sentire.

Quando si è accorto di non poter far nulla Ceciliati ha messo fuori la gamba. Fortunatamente la situazione è subito rientrata, ma lui ha preso una botta. È riuscito a salvarsi la forcola ma non ha potuto evitare l'impatto dell'Alilaguna contro la fiancata del gondolino del Comune che ha subito danni. Il regatante è stato medicato sul posto, ma sono stati attimi di apprensione per tutti. Ceciliati era il primo della partenza per le qualifiche a cronometro, ma la prova a seguito dell'accaduto è stata sospesa e tutti sono tornati indietro. «È un problema a nostro avviso che non ci sia un'ordinanza a vietare il traffico durante lo svolgimento delle qualifiche - commenta Elena Almansi dell'associazione Regatanti - Abbiamo fatto presente che moto ondoso e traffico acqueo rischiano di falsare le qualifiche - e riguardo alla gara - Gli uomini attendono di capire se dovranno rivogare o considerare solo la prima qualifica. La prossima settimana ci sarà quella per le Caorline e stiamo cercando di andare veloci perché c'è poco tempo».