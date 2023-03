Truffa e concussione, regali e assenteismo: ex comandante della Forestale patteggia

È di quasi due anni la pena patteggiata da Tiziano Padovan, trevigiano 64enne di Crespano, ex comandante del corpo forestale e del nucleo cinofilo (ora in pensione) di Volpago del Montello. Padovan è accusato di concussione, induzione a dare o promettere utilità, peculato, ricettazione e truffa. Restano invece a processo gli altri tre imputati dello stesso procedimento: Massimo Boaro, 56 anni, titolare della Max Ornithology di Loria, Luciano Criconia, 69 anni, commerciante di Noale e Radames Visentin, 56 anni di Pederobba, autista di un'azienda di calcestruzzi.

I fatti contestati, come riporta TrevisoToday, risalgono al periodo tra il 2012 e il 2014. All'epoca Padovan, secondo la ricostruzione della procura, avrebbe abusato delle sue funzioni facendo emettere da Boaro una falsa fattura per giustificare la presenza in magazzino di articoli che invece erano stati forniti da un’altra ditta, non abilitata a negoziare con lo Stato: quella di Criconia, commerciante di abiti militari di Noale.

Padovan era accusato anche di truffa aggravata per un’altra fattura di 6mila euro, a fronte di una fornitura del valore di 1500, per aver venduto, al prezzo di 25 euro ciascuno, sacchi di mangime dell'unità cinofila a Radames Visentin, e per aver sottratto illecitamente dall'ex vivaio forestale "Onè" della Regione Veneto piante autoctone che avrebbe regalato ai conoscenti.

L'ex comandante avrebbe anche ceduto a Visentin il materiale (pedane, rampe e tunnel) utilizzato per l’addestramento del nucleo cinofilo. Infine, era accusato di non aver rispettato gli orari di lavoro e di essersi frequentemente assentato dall’ufficio. A far scattare l’indagine, nel 2018, la fusione del Corpo forestale con l’Arma dei carabinieri e i controlli tra magazzino e bilanci.