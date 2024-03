A Mira più leggere le sanzioni per commercianti e attività produttive

Il Comune di Mira è pronto a varare un pacchetto di misure per tagliare le sanzioni sulle pubblicità e sul canone unico patrimoniale delle attività produttive. L'amministrazione ha deciso di metter mano al regolamento per venire incontro alle necessità dei commercianti. Il provvedimento è già stato valutato positivamente in commissione e verrà discusso nel prossimo Consiglio comunale. «In caso di sanzione si userà moderazione - spiegano gli assessori Riccardo Martin (Tributi) e Oriana Gerardi (Attività produttive) - Per aiutare a regolamentare la posizione senza sopportare costi eccessivi. L'obiettivo è quello di tutelare chi rispetta regole e versamenti e al contempo ridurre l'aggravio per chi versa con pochi giorni di ritardo o per chi non aveva per tempo comunicato un'esposizione pubblicitaria».

Ad esempio, chi versava in ritardo di un solo giorno si vedeva automaticamente calcolata una sanzione del 30 per cento sull'importo dovuto. Con le modifiche proposte dal Comune, la sanzione sarà dell'1 per cento e crescerà gradualmente fino al 30. Chi non comunica un'esposizione pubblicitaria poi rilevata in fase di censimento annuale, arriverà a pagare meno di quanto previsto in precedenza. L'indennità sull'esposizione non comunicata scende dal 50 al 10 per cento (mentre la sanzione rimane al 100 per cento). Tra le modifiche più significative viene introdotta una riduzione tariffaria per le occupazioni e i messaggi pubblicitari a carattere giornaliero.

«Con l'entrata in vigore delle modiche, una volta approvate dal Consiglio Comunale, se l'istruttoria è ancora in corso e non conclusa le modifiche avranno carattere retroattivo - proseguono Martin e Gerardi - Invitiamo chi ha dei dubbi a contattare l'ufficio tributi comunale (tributi@comune.mira.ve.it) oppure Abaco. Confermiamo la massima disponibilità come amministrazione a collaborare con tutte le attività produttive e stiamo concludendo gli approfondimenti per ulteriori strumenti di garanzia».