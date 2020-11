Bollettino coronavirus Veneto e provincia di Venezia, domenica 8 novembre

Il bollettino coronavirus di Azienda Zero domenica mattina 8 novembre (dato riferito alle 8) conferma il trend dei casi di positività al Sars-Cov-2: si registrano 2282 nuovi casi di contagio in Veneto rispetto a sabato sera, 383 dei quali in provincia di Venezia. Nel nostro territorio il numero degli attualmente positivi sale quindi a 6964 (la maggior parte dei quali asintomatici), mentre in regione il numero ha toccato quota 50.970. Si registra un decesso in più rispetto a ieri sera. Solo una parte dei contagiati (il 4 o 5%, in Veneto) necessita di cure ospedaliere, ma il dato continua a salire e impone un cambio di organizzazione nelle attività ospedaliere ordinarie, comprese quelle degli ambulatori e delle terapie intensive. In Veneto si va verso la fascia 4, quindi siamo nella fase di massima tensione degli ospedali. Per la metà di novembre dovremmo raggiungere i 250-300 ricoveri nelle terapie intensive, ha sottolineato Zaia.

Fase 4

La fase 4 in Veneto comporta la necessità di avere ancora più posti letto a disposizione per i malati Covid, recuperandone il più possibile dall'attività sanitaria primaria, dai reparti come Medicina, che dovranno cedere posti ai reparti Covid, come ha spiegato il governatore Zaia. In base ai modelli previsionali, entro i prossimo 10-20 giorni si potrebbe arrivare a 1.800-2.000 ricoveri negli ospedali del Veneto.

Ricoveri in ospedale

Guardando ai ricoveri, sono attualmente 1660 i pazienti in cura negli ospedali veneti, 1467 positivi (193 in terapia intensiva) e 120 negativizzati (10 in terapia intensiva). In provincia di Venezia ci sono:

Osp. Mestre: 35 ricoveri più 6 in terapia intensiva

Osp. Venezia: 24 ricoveri più 4 in terapia intensiva

Osp. Mirano: 2 ricoveri più uno in terapia intensiva

Osp. Dolo: 101 ricoveri più 8 in terapia intensiva

Osp. Chioggia: 11 ricoveri e nessun paziente in terapia intensiva

Osp. Noale: un ricovero non in terapia intensiva

Osp. Villa Salus Mestre: 24 ricoveri non in terapia intensiva

Osp. Fatebenefratelli: un ricovero non in terapia intensiva

Osp. Jesolo: 25 ricoveri più uno in terapia intensiva

Osp. San Donà: un ricovero in terapia intensiva

Osp. Portogruaro: un ricovero più un altro in terapia intensiva

Si registrano anche 2 pazienti al Centro Nazareth di Venezia, e 5 persone al Centro servizi residenziali Stella Marina Covid 19 di Jesolo.

Casi di positività nelle province venete

Di seguito, il numero di persone attualmente positive in tutte le province venete e la variazione di casi rispetto alle 17 di sabato sera. Il maggior numero di nuovi contagi si registra a Vicenza (+601), seguita da Verona (+397).

Padova: 9697 (+375)

Treviso: 10399 (+399)

Venezia: 6964 (+407)

Verona: 8458 (+397)

Vicenza: 9839 (+601)

Belluno: 2944 (+150)

Rovigo: 1344 (+88)

Totale Regione Veneto: +2282