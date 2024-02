Cantieri irregolari, i carabinieri sospendono alcune attività. Multe per 250mila euro

Giro di vite sui cantieri edili. La scorsa settimana, i carabinieri di Chioggia, supportati dal gruppo ispettorato del lavoro di Venezia, ne hanno ispezionati 14 in tutto, rilevando diverse irregolarità, in particolar modo sul fronte della sicurezza e della formazione. I militari hanno controllato le posizioni di 35 lavoratori, uno dei quali era impiegato completamente in nero, elevato ammende per 250mila euro e sanzioni amministrative per 17.300. Alcune attività lavorative sono state sospese.

In particolare, le violazioni riscontrate riguardavano omessa formazione ai lavoratori sulla sicurezza e mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale; assenza di piano operativo, impianto antincendio, cassetta del pronto soccorso e ponteggi di protezione verso il vuoto. Alcuni cantieri, inoltre, non disponevano di viabilità e mancavano del coordinatore per la sicurezza. I responsabili dei cantieri irregolari saranno denunciati all'autorità giudiziaria se non si atterranno alle prescrizioni imposte.