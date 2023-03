Cooperativa Primavera, revocato lo sciopero: il Consorzio Zorzetto disposto ad assumere i lavoratori

Si sta chiudendo positivamente la vertenza di lavoratrici e lavoratori della Cooperativa Primavera: il Consorzio Zorzetto, di cui la cooperativa fa parte, attraverso le Cooperative consorziate ha accettato di salvaguardare il futuro occupazionale e retributivo di lavoratrici e lavoratori sottoscrivendo un accordo sindacale con la Funzione pubblica Cgil.

L’accordo prevede che Consorzio e cooperative consorziate salvaguardino la continuità occupazionale, spiega Chiara Cavatorti della Fp Cgil di Venezia, quindi ai lavoratori verranno fatte proposte lavorative alle stesse condizioni economiche e normative di quelle praticate dalla cooperativa Primavera. «Importante è che il Consorzio Zorzetto e le cooperative consorziate, si sono impegnate a concedere anticipi riferiti alla prima retribuzione. Un punto fondamentale dato che da mesi il personale non riceveva un soldo dalla cooperativa. «Per questi motivi abbiamo deciso di revocare lo sciopero previsto per martedì - dice Cavatorti. Purtroppo non sono ancora finite le disavventure per questi lavoratori e per le lavoratrici, infatti procederemo con le vertenze legali nei confronti di tutti gli enti committenti per recuperare quanto non corrisposto».