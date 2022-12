Scoperta una coppia specializzata in furti di portafogli agli anziani

Una 48enne originaria di Portogruaro è stata denunciata per furto aggravato mentre il marito, 50enne di Verona, per il reato di indebito utilizzo di carte di credito rubate.

Le denunce - come riporta VicenzaToday - sono scattate a seguito della vicenda che ha visto vittima un'anziana signora vicentina, derubata al mercato di Valdagno il 5 agosto scorso. La ladra 48enne era riuscita a sottrarle dalla borsa il portadocumenti con all'interno, tra l'altro, la tessera bancomat. Carta che poi sarebbe stata utilizzata dal marito complice per effettuare dei prelievi allo sportello, per un totale di 2.350 euro.

A partire dalla denuncia dall’anziana, i carabinieri hanno avviato le indagini che hanno portato ad individuare i presunti responsabili. Scoprendo, inoltre, che il giorno precedente la stessa 48enne aveva messo a segno un altro furto in un supermercato di Recoaro Terme, rubando ad un cliente un portafogli con dentro più di 500 euro. Non solo: la ladra avrebbe messo a segno un ulteriore furto di portafogli (contenente 450 euro) il 24 marzo scorso, nello stesso supermercato di Recoaro, sempre ai danni di un’anziana del posto.