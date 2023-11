Il corpo di Giulia Cecchettin trovato vicino al lago di Barcis

Un corpo senza vita è stato individuato sabato mattina, 18 novembre, nell'area del lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Si tratta di Giulia Cecchettin, 22enne scomparsa da Vigonovo sabato scorso assieme all'ex fidanzato Filippo Turetta, che al momento è ricercato. Il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, ha spiegato all'Ansa: «Il corpo dovrebbe essere il suo, ma lo diciamo sulla base dei primi riscontri dei carabinieri, sul posto. Aspettiamo una conferma».

Barcis è una delle zone in cui, da qualche giorno, si erano concentrate le ricerche dei due 22enni. Il cadavere sarebbe stato recuperato lungo un canalone vicino alla strada turistica pian delle more, che dal lago va verso Piancavallo. Il medico legale, Antonello Cirnelli, si è diretto sul posto assieme al pubblico ministero Andrea Del Missier.

«Un epilogo doloroso e drammatico - commenta il sindaco di Vigonovo, Luca Martello - che ha sconvolto profondamente tutta la nostra comunità di Vigonovo e di Saonara. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Giulia, al padre, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari. Tutti avevamo atteso e sperato in una conclusione diversa. Purtroppo si tratta dell'ennesimo femminicidio di una giovane donna, e noi non possiamo smettere di indignarci e di impegnarci per cercare di porre un freno al dilagare di episodi di violenza contro le donne».

Proseguono nel frattempo le ricerche di Turetta, che al momento è ancora formalmente indagato per tentato omicidio. Dalle riprese delle telecamere nella zona industriale di Fossò è emerso che sabato sera avrebbe aggredito con violenza la ragazza, poi l'avrebbe caricata in macchina esanime. Il passaggio della sua Fiat Punto sarebbe stato registrato tra le province di Venezie e Treviso, nel Friuli e poi a nord, nell'alto Bellunese. Secondo le notizie più recenti, mercoledì potrebbe aver varcato il confine con l'Austria.

Le ricerche erano iniziate domenica scorsa, in seguito alla denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia di Giulia Cecchettin. Con il passare dei giorni si è fatto sempre più solido il sospetto che fosse successo qualcosa di brutto alla ragazza. A confermarlo è stato il video che ha ripreso l'aggressione, avvenuta attorno alle 23 di sabato, dopo che i due avevano trascorso parte della giornata assieme: erano stati al centro commerciale Nave de vero di Marghera, poi erano tornati a Vigonovo dove sarebbe iniziata l'aggressione poi proseguita a Fossò. I successivi spostamenti di Filippo sono ancora in fase di ricostruzione.