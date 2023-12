Carabinieri sorprendono due scatolettisti a Rialto, denunciati

Li hanno colti sul fatto, mentre erano in procinto di imbrogliare i numerosi passanti e turisti che si trovavano in zona. Negli scorsi giorni, i carabinieri della stazione San Marco hanno sorpreso due scatolettisti sul Ponte di Rialto, mentre si trovavano impegnati in un servizio antiborseggio.

I militari dell'Arma hanno fermato un uomo e una donna, rispettivamente di nazionalità macedone e serba, sequestrando gli strumenti da gioco e cento euro in contanti. I due imbonitori sono stati quindi condotti in caserma e denunciati per "esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa in concorso". Il macedone, già noto per episodi analoghi, è stato inoltre denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio.