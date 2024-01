Dramma in carcere: detenuto di 27 anni si toglie la vita

Da pochi mesi era detenuto nel carcere Due Palazzi di Padova. E proprio qui ha deciso di togliersi la vita. È morto così nelle scorse ore S.V., 27 anni, di Chioggia. A darne notizia è la redazione di Ristretti Orizzonti.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Già da ragazzino aveva manifestato delle difficoltà ed era stato affidato a una casa famiglia a Noventa Padovana. A parlare di lui è una volontaria della biblioteca del Due Palazzi che lo aveva avuto come suo studente alle scuole medie. Originario della città clodiense, il padre è un pescatore. «Ho conosciuto i genitori, gli volevano bene. Il ragazzo per due volte riuscì a raggiungere Chioggia in bicicletta, fuggendo dalla casa famiglia di Noventa Padovana. Mi diceva “Non vedo l’ora di avere 18 anni” “E cosa farai?” Rideva “Torno a Chioggia” - racconta Manuela Mezzacasa, volontaria di Granello di Senape-AltraCittà -. Con i miei alunni avevamo un’abitudine: se avevano trovato un libro interessante potevano consigliarlo a me e ai compagni. A lui avevano regalato l’autobiografia di una velista che a 18 anni aveva circumnavigato in solitaria, vincendo la competizione. Non so se l’avesse letta davvero, ma me la portò. Ero scettica, ma la lessi e mi piacque molto. Ecco, in mezzo ai libri ci siamo ritrovati, per poco. Tre volte è sceso in biblioteca durante il mio turno: abbiamo parlato dei suoi progetti, la musica, la scrittura. Il secondo giovedì si era interessato al concorso di poesia che stava per scadere e siamo riusciti a spedire per il rotto della cuffia una poesia dedicata a una ragazza». Le successive vicende personali lo hanno portato in carcere, dove ha scelto di farla finita. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte del personale: non c'è stato niente da fare.