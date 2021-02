Domani il report Iss, Zaia: «Nostro Rt a 0,71». Il Veneto dovrebbe mantenere la zona gialla

Domani l'Iss (Istituto superiore della sanità) presenterà il nuovo reporto sulla situazione dei contagi in Italia. Stando a quanto comunicato oggi dal presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa dalla sede della protezione civile di Marghera, per il Veneto non dovrebbero esserci sorprese. «Secondo i nostri calcoli abbiamo un Rt attorno allo 0,71, in linea con quello delle scorse settimane, e l'incidenza dei positivi ogni 100mila abitanti su buoni valori». Tradotto, domani la nostra Regione dovrebbe essere riconfermata in zona gialla.

Articolo in aggiornamento