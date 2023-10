Cade in laguna dai murazzi, signora soccorsa dai civici pompieri

Da un’esercitazione a un vero soccorso. È quanto accaduto nei giorni scorsi ad una squadra dei civici pompieri volontari di Cavallino-Treporti: nella fase di rientro da un'esercitazione presso la bocca di porto di Chioggia, nell'area naturalistica di Ca' Roman a Pellestrina, hanno soccorso una signora caduta in laguna dall'alto dei murazzi.

I cinque volontari hanno visto la donna cadere in laguna dalla sommità del murazzo. Prontamente il conduttore Paolo, Massimiliano, Michele e Nicola, con il caposquadra Vincenzo che manteneva costanti contatti con la sala operativa del 118, si sono diretti con la propria imbarcazione Cigno 05 a soccorrere la donna, che si era procurata dei traumi nell'impatto sul camminamento sottostante.

Utilizzando la barella in dotazione e con l'aiuto del marito e di altri soccorritori, la signora ferita è stata tratta in salvo e consegnata all'equipaggio dell'elicottero Leone 2 di Padova Emergenza, fatto atterrare nel frattempo sul prato della Colonia Villaggio Marino di Ca' Roman. «I nostri volontari sono stati coinvolti in un reale soccorso sanitario a seguito di una giornata di formazione. L’intervento è stato tempestivo e provvidenziale e per questo il nostro gruppo comunale è stato ringraziato anche dal comando di Pellestrina-San Pietro in Volta - spiega il comandante Cristian Donà -. Quella di Pellestrina è stata una delle tante esercitazioni a cui i civici pompieri di Cavallino-Treporti partecipano. In un’ottica di miglioramento continuo per la sicurezza degli interventi la formazione diventa essenziale, tanto quanto collaborazione, impegno e competenza, quali fattori fondamentali per essere pronti ad intervenire in caso di emergenza».

«Ringrazio il gruppo dei civici pompieri di Cavallino-Treporti per essere operativi in ogni situazione. Formazione e strumentazioni sono fondamentali e continueremo ad investire perché il nostro gruppo comunale continui ad essere efficiente e preparato - commenta Renzo Orazio, capogruppo e delegato alla protezione civile dalla sindaco Roberta Nesto -. Ogni anno mettiamo a bilancio risorse destinate alla sicurezza e alla prevenzione affinché i volontari abbiamo le giuste competenze e conoscenze in materia, per operare in rete con le altre realtà e con gli altri enti preposti alla sicurezza dei territori».