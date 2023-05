Blitz antidroga dei carabinieri a scuola: trovata una piccola quantità di marijuana

Una piccola quantità di marijuana in un'area del cortile della scuola. È quanto hanno trovato i carabinieri durante un controllo antidroga all'istituto Marconi di Cavarzere.

Il controllo è scattato nei giorni scorsi, in collaborazione con la dirigenza scolastica, nell'ambito di un progetto di sensibilizzazione e prevenzione sul consumo di stupefacenti e non solo che ha visto svolgersi anche diversi incontri con gli studenti. Nel corso del blitz, che ha riguardato sia gli interni dell'istituto, comprese le aule, sia le aree esterne, proprio in queste ultime Corina, il cane antidroga dei militari, ha fiutato la presenza di una modica quantità di marijuana, che è stata sequestrata a carico di ignoti.