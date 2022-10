Escursionista disperso sul Lagorai, diffuso un appello e la sua foto

Le ricerche dell'escursionista 26enne di Scorzè disperso sul Lagorai, in Trentino, nella notte tra sabato e domenica, sono riprese lunedì all'alba con i cani molecolari e le squadre del soccorso Alpino del servizio provinciale trentino. Nicola Spagnolo è alto 1 metro e 74 e pesa 70 chili. È riconoscibile poiché porta barba e capelli lunghi. È stato lanciato un appello: coloro che fossero in qualunque modo in possesso di informazioni sul giovane e sulla sua sparizione, sono invitati a contattare la compagnia dei carabinieri di Cavalese. La notizia su TrentoToday

Il giovane, stando al biglietto che aveva lasciato sopra al suo zaino, trovato da alcuni escursionisti al bivacco Paolo e Nicola (forcella Valmaggiore, Predazzo, Val di Fiemme), prima di mettersi in cammino sabato, voleva fare la cima Cece da solo, ma nella giornata di domenica più nessuno, neppure i famigliari, hanno vuto notizie di lui. Il padre e la madre ora sono a Caoria (Trento), e stanno seguendo le ricerche in attesa di notizie. L'elicottero che avrebbe dovuto sorvolare la zona è rimasto a terra a causa delle cattive condizioni meteo e della nebbia. I cani però sembra abbiano fiutato delle tracce a un bivio, iniziando a seguire un percorso. Sono attimi difficili per la famiglia, che è in contatto anche con il sindaco di Scorzé, Nais Marcon. Le operazioni di ricerca già domenica si erano concentrate nei pressi del bivacco, a una quota di circa 2.100 metri, tra la Val di Fiemme e la Valle del Vanoi, lungo il sentiero che da lì porta verso cima di Cece, a 2.754 metri.

Oltre al gruppo tecnici di ricerca del soccorso Alpino e speleologico, alle squadre delle stazioni di Moena, Caoria, Tesino e San Martino di Castrozza e alle unità cinofile, stanno collaborando alle ricerche la Guardia di finanza con droni e cinofili, i cani molecolari della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe, i cinofili della Croce Rossa, i Vigili del fuoco con i droni, il Centro addestramento alpino di Moena. Sul posto presenti anche gli Psicologi per i popoli, attivati per dare supporto ai genitori.