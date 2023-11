Escursionisti senza attrezzature bloccati nella neve, salvati dall'elicottero

Sono rimasti bloccati sulla neve e con loro non avevano un'adeguata attrezzatura. Sono stati messi in salvo dal soccorso alpino di Cortina due escursionisti veneziani nella zona di Forcella Marcoira. L'intervento risale a giovedì nel tardo pomeriggio.

I due, una ventenne di Salzano e un 31enne di Scorzè, erano partiti in mattinata dal Passo Tre Croci diretti al Rifugio Vandelli. Senza attrezzatura, né ramponi, né piccozze, e lei senza opportuni scarponi, sono riusciti a salire nella neve fino a Forcella Marcoira - sul sentiero c'è anche una ferratina - ma, al momento di scendere verso il lago, non sono più stati in grado di proseguire o tornare sui propri passi bloccati da neve e ghiaccio. Fortunatamente prendeva il telefono ed è stato possibile l'intervento dell'elicottero di Trento emergenza, abilitato al volo notturno, che ha scongiurato la loro prolungata permanenza al freddo nel caso di movimento delle squadre a piedi. Dopo aver imbarcato un tecnico del soccorso alpino di Cortina, l'eliambulanza ha individuato il punto dove si trovavano i due e li ha recuperati per poi trasportarli al Passo, dove erano arrivate le squadre del soccorso alpino di Cortina e della guardia di finanza, pronte a partire.