Estorsione ad un imprenditore, fermati due cittadini prima della fuga

La guardia di finanza di Venezia ha sottoposto a fermo due persone indagate per il reato di estorsione nei confronti di un imprenditore veneziano specializzato nel settore della posa di arredi ed infissi. Con minacce fisiche e verbali, nel corso del tempo, avevano di fatto preso controllo dell'impresa e sostenuto spese di carattere personale con esborsi di denaro importanti sia dal patrimonio aziendale sia da quello della vittima, a cui avevano sottratto anche due automobili di lusso.

In base agli elementi raccolti dalle fiamme gialle, anche a seguito di perquisizioni domiciliari, per evitare che i due malviventi scappassero verso l'Europa dell'est, il gip ha convalidato i provvedimenti di fermo per i due indagati, che ora si trovano in carcere.