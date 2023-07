Falsi operatori Veritas in azione, occhio alle truffe

Nella terraferma veneziana è stata segnalata la presenza di truffatori che in questi giorni si presentano come operatori o tecnici di Veritas che, indossando gilet ad alta visibilità o abbigliamento simile, girano chiedendo di entrare all’interno delle abitazioni con qualche scusa, ad esempio per verificare se ci siano perdite dal contatore, dai rubinetti o dalle tubature.

Poi, dopo essere entrati in casa e aver distratto con qualche scusa i malcapitati, i truffatori rubano denaro e oggetti di valore. Veritas ha informato che nessun proprio tecnico è autorizzato a eseguire controlli nelle case, se non su precisa richiesta dell’utente. «Invitiamo quindi i cittadini a non far entrare in casa persone che si qualifichino come tecnici (se non su espressa richiesta dell’utente stesso)», precisano dall'azienda.