Falso allarme in stazione: intervengono i carabinieri, circolazione dei treni rallentata

Falso allarme alla stazione ferroviaria. Nella mattinata di venerdì, poco prima delle 8, i carabinieri sono intervenuti allo scalo di San Donà di Piave a seguito di una richiesta di intervento. Un uomo avrebbe riferito che il figlio, a seguito di una lite con un'altra persona, avrebbe minacciato di commettere un gesto inconsulto.

I militari, giunti sul posto, hanno disposto immediatamente il rallentamento dei treni in transito in prossimità della stazione, per effettuare gli accertamenti del caso. Una volta esclusa la presenza del ragazzo, alle 8.40 è stata ripristinata la velocità regolare dei convogli.

Disagi alla circolazione ferroviaria

Inevitabili i disagi per i pendolari diretti verso Mestre e Venezia. La circolazione dei treni, come riporta Rfi, è stata sospesa per circa mezz'ora, prima di riprendere a velocità rallentata poco prima delle 8.30, e a pieno regimo a partire dalle 8.40. Nel complesso, sono stati registrati rallentamenti fino a 40 minuti per un treno Alta velocità e 6 regionali.