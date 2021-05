Domani la festa per la promozione in A del Venezia con la sfilata in Canal Grande

Il programma dei festeggiamenti: la squadra accompagnerà la passeggiata dei tifosi da piazzale Roma a piazza San Marco trasportata in barche tipiche della tradizione

Ieri il Venezia ha conquistato, dopo 19 anni, un'insperata promozione in serie A, a volte esprimendo qualità e consistenza di gioco, altre volte sapendo soffrire e portando a casa il risultato, come del resto nel ritorno della finale playoff contro il Cittadella che ha coronato il sogno arancioneroverde.

Per celebrare lo storico traguardo, la società, in collaborazione con il Comune, ha organizzato una passeggiata a remi lungo il Canal Grande, «per accompagnare la nostra squadra e ringraziare la città». La partenza sarà da piazzale Roma alle 15, la destinazione finale Piazza San Marco. I calciatori saranno trasportati da barche tipiche della tradizione lagunare, in collaborazione con le associazioni remiere e gondolieri.

I giocatori torneranno poi in terraferma, al campo sportivo Taliercio di Mestre alle 17 per ringraziare i tifosi. L'appello del club: «Chiediamo a tutti di festeggiare in modo sicuro e responsabile».