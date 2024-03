FIAC award, il direttore delle Gallerie dell'Accademia premiato a New York

Il direttore delle Gallerie dell’Accademia Giulio Manieri Elia ha ricevuto ieri a New York il Premio FIAC Excellency 2023, di 25 mila dollari, dalla Fiac Foundation, Fondazione per l'Arte e la Cultura Italiana. Il riconoscimento gli è stato consegnato dal chairman Daniele Bodini e dal presidente della fondazione Alain Elkann, in quanto figura di spicco che promuove la diffusione della cultura italiana.



«Ho dedicato gran parte della mia carriera alle Gallerie dell’Accademia che stiamo fortemente trasformando negli ultimi anni» ha detto Giulio Manieri Elia in un ampio discorso dopo aver ricevuto il FIAC Award 2023 «Un museo che negli ultimi anni stiamo notevolmente trasformando, realizzando il quarto allestimento scientifico delle sue collezioni. Abbiamo attuato un approccio che non ha inteso produrre forzature sull’immagine e l’autorevolezza che il museo ha conquistato nella sua lunga storia».



Dopo aver illustrato gli altri miglioramenti effettuati sotto la sua direzione, il direttore Manieri Elia ha ricordato le esposizioni di arte contemporanea ospitate negli anni e le prossime, come quella che aprirà al pubblico il 16 aprile Willem De Kooning e l’Italia in collaborazione con la Fondazione De Kooning di New York e Affinità Elettive, in collaborazione con il Museo Berggruen di Berlino, aperta dal 24 marzo.

Il premio è assegnato ogni anno, dal 2006, dalla Fiac, Foundation for Italian Art&Culture, organizzazione no profit fondata a New York nel 2003. La fondazione lavora a stretto contatto con il Ministero degli Affari Culturali italiano e con le principali istituzioni culturali italiane per valorizzare dell'arte italiana negli Stati Uniti e sostenere il restauro di capolavori in Italia. Il suo scopo principale e è quello di promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali e artistiche italiane dal periodo classico a quello contemporaneo negli Stati Uniti. La Fiac istituisce ogni anno fino a due premi di 25 mila dollari a due figure di spicco italiane nominate dai Consigli consultivi della Fondazione, che eccellono nelle attività relative a tutti gli aspetti della cultura e del restauro italiano.

Non è la prima volta che dirigenti del Ministero della Cultura italiano ricevono il premio, ed in particolare è la seconda volta che il premio viene assegnato a chi guida le Gallerie dell’Accademia: era già stata premiata, nel 2017, l'allora direttrice Paola Marini, sostituita poi nel 2019 proprio da Manieri Elia. L’attuale direttore si è congratulato, ringraziando per la considerazione internazionale che si ha per l’istituzione veneziana.