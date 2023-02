Uomo trovato senza vita in casa dopo una settimana

Un uomo di 64 anni, Flavio Bittante, è stato trovato senza vita in casa propria a Spinea. La scoperta è stata fatta questa mattina, 9 febbraio, dai carabinieri e dai vigili del fuoco, che hanno aperto la porta per entrare nell'abitazione in via Vecellio, nella zona della Fossa. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati i vicini, che non vedevano Bittante da diversi giorni. È probabile che l'uomo fosse morto da circa una settimana.

Ex dipendente dell'Aprilia di Noale, Bittante era nativo di Mirano. Da quanto emerso, abitava da solo e aveva pochi contatti con l'esterno, non era sposato e non aveva figli. Dopo la perdita dei genitori e del fratello gli era rimasta una sorella, che però vive altrove, oltre a un cugino che abita di fianco: anche con lui aveva scarse relazioni. «Per diversi giorni non lo abbiamo visto uscire, così ci siamo preoccupati - racconta una vicina di casa - Sappiamo che Flavio era una persona riservata, declinava gli inviti, gli chiedevamo se avesse bisogno di qualcosa ma rispondeva di no. Ma comunque, fino a qualche tempo fa, lo si vedeva uscire e rientrare. Poi più niente, c'erano porte e finestre chiuse, nessuna luce. Allora il cugino ha chiamato i carabinieri».

I militari della caserma di Spinea, arrivati attorno alle 9 di questa mattina, hanno bussato alla porta senza ricevere risposta. Quindi è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per l'apertura dell'ingresso. Una volta dentro hanno trovato il corpo privo di vita, come poi accertato dal personale medico. Per il resto della mattinata gli operatori hanno eseguito i rilievi, escludendo episodi di violenza o il coinvolgimento di altre persone. Un decesso per cause naturali. «Una morte così dispiace - conclude la vicina -. Se avessimo saputo che non stava bene avremmo chiamato il 118, magari si poteva salvare. Invece è morto in solitudine».