Tragedia di Jesolo, le condoglianze dell’Aja e di Federconsorzi Arenili

«Sono tragedie, queste, che lasciano senza parole», esordisce il presidente dell’Associazione Jesolana Albergatori, Pierfrancesco Contarini a proposito del tragico incidente di Jesolo dove hanno perso la vita due giovani, uno dei quali è Mattia Pavanetto figlio del presidente del Consorzio Lido Solemare nonchè gestore dell'hotel Sayonara, Mauro. «La famiglia Pavanetto è associata Aja, la conosciamo e stimiamo. Non posso che stringermi a loro, condividendo il loro immenso dolore, porgendo le condoglianze mie personali, del consiglio e di tutta l’Associazione».



Mauro Pavanetto è al suo secondo mandato in seno al cda di Federconsorzi Arenili. «Un professionista che si è messo a disposizione della collettività, prima come presidente del Consorzio e poi come consigliere in Federconsorzi», ricorda il presidente Antonio Facco, che confida di essere stato colto da un leggero malessere quando ha appreso la notizia. «Quando hai figli – continua – la tua vita stessa è legata a loro. Tragedie come queste non sono neppure immaginabili per chi non le vive in prima persona. Quindi non posso che esprimere a Mauro, alla sua famiglia, tutta la mia vicinanza, in questo momento così difficile. Porgo a loro le condoglianze di tutto il consiglio».



Contarini e Facco hanno espresso le condoglianze anche alla famiglia di Tommaso Cattai, l'altro ragazzo venuto a mancare nella tragedia di via Piave Nuovo e che viaggiava in auto con Mattia.